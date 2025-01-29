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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.10% عند مستوى 29974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 37295 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.14% عند مستوى 13190 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 8620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 11767 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.10% عند مستوى 3186 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباينت  مؤشرات البورصة  في ختام  تعاملات  الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 29646 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 36840 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13042 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11623 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة أمس الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 29742 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 36965 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13086 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 8388 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 11498 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وواصلت  مؤشرات البورصة الصعود في ختام  تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس للبورصة  

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 30034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 8526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة.

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