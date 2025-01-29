النيابة تحقق في العثور على جثة شخص مقيد بالحبال داخل منزله بمصر القديمة

تحقق نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، في واقعة العثور على جثة شخص داخل منزله، في منطقة مصر القديمة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بعثوره على جثة شقيقه داخل مسكنه، في منطقة الزهراء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يعيش بمفرده في منزله، ومقيد بحبال ومتوفى، وتم التحفظ على الجثة لحين مناظرة النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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