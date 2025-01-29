الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تحقق في العثور على جثة شخص مقيد بالحبال داخل منزله بمصر القديمة

إسعاف
إسعاف

تحقق نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، في واقعة العثور على جثة  شخص داخل منزله، في منطقة مصر القديمة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بعثوره على جثة شقيقه داخل مسكنه، في منطقة الزهراء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يعيش بمفرده في منزله، ومقيد بحبال ومتوفى، وتم التحفظ على الجثة لحين مناظرة النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة نيابة مصر القديمة منطقة مصر القديمة منطقة الزهراء قسم شرطة مصر القديمة

مواد متعلقة

الحكم غدا في استئناف أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات

مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يدين تهجير الشعب الفلسطيني

تفاصيل مقتل شاب في دار السلام.. 3 بلطجية أنهوا حياته بسبب رفضه دفع 5 آلاف جنيه إتاوة.. وأسرة الضحية تطالب بالقصاص العادل

تأجيل استئناف أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات

نظر استئناف أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات بعد قليل

تأييد إعدام 3 متهمين بقتل شاب في حدائق المعادي

نظر استئناف أحمد ياسر المحمدي في قضية مواقعة فتاة بقطر اليوم

غدا، نظر استئناف أحمد المحمدي على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة مواقعة فتاة بقطر

ads

الأكثر قراءة

سجن منى فاروق 3 سنوات بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

الكهرباء تكشف أسباب خصم 20 جنيهًا من الرصيد بالعدادات أثناء الشحن

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

زغلول صيام يكتب: الطابور الخامس في اتحاد الكرة وأزمة جراديشار الأهلي!

أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

بعد أشرف بن شرقي، هل يكتفي الأهلي بـ 4 صفقات شتوية؟

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

نظرة وابتسامة مجندة إسرائيلية لمقاتل القسام تثير الجدل بالعالم، والنشطاء: مصابة بعشق رجال المقاومة (فيديو)

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 29-1-2025 بالسوق المحلية

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2025

الثوم يتراجع 10 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رجل المطافي في المنام وعلاقتها ببشرة خير

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية