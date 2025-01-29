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رياضة

لاعب المصري السابق يوقع عقود انتقاله إلى المجد الليبي

عمرو موسى، فيتو
عمرو موسى، فيتو

قام عمرو موسى لاعب النادي المصري السابق بتوقيع عقود انتقاله إلى نادي المجد الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

رحيل عمرو موسي عن المصري

ووجهت إدارة المصري البورسعيدي الشكر للاعب عمرو موسي بالاستغناء عنه بناء على قرار المدير الفني علي ماهر بداية الموسم الحالي.

الاستغناء عن عمرو موسي بعد 11 سنة 

وفجر أحمد ياسر لاعب التحدي الليبي مفاجأة وقتها بشأن قرار إدارة النادي المصري الاستغناء عن عمرو موسى قائد الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الماضي

وانتقد لاعب المصري البورسعيدي السابق أسلوب وطريقة الاستغناء بتوجيه الشكر للاعب دون تقديره معنويا بعد لعبه باسم النادي 11 عاما.

ونشر أحمد ياسر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عايز أقولكم حاجه لا تصدق في لاعيبه موجودة عقدهم في السنة بعقود عمرو موسى في الـ11 سنة! هو ده التقدير؟ والله العظيم عمرو أحسن من ناس كتير جدًا موجوده بس للاسف عشان جايين بفلوس ومحسوبين صفقات وعقودهم كبيرة.. وعمرو للاسف ملوش ضهر دي طريقه تمشي بيها كابتن فريق بقالو ١١ سنه! توجه له الشكر؟ بدل ما تعمل له  تكريم وتعرض عليه حتى منصب في النادي مثلا مدير كرة".

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