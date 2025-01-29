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ثقافة وفنون

سامي الشيخ ينشر صورا من كواليس مسلسل صفحة بيضا

سامي الشيخ، فيتو
سامي الشيخ، فيتو

نشر الفنان سامي الشيخ صورا حصرية من كواليس تصوير مسلسل “صفحة بيضا” عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. 

ويواصل المسلسل تصدر مشاهدات منصة Watch It منذ بدء عرضه، محققًا نجاحًا جماهيريًا لافتًا.     

يجسد سامي الشيخ في العمل دور المقدم إياد توفيق، الضابط المنغمس في عمله حتى تثير فضوله قضية ضي (حنان مطاوع)، لينطلق في رحلة كشف غموضها في إطار مشوق ومليء بالإثارة.     

أبطال مسلسل صفحة بيضا

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين،  من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.     

معلومات عن الفنان سامي الشيخ

 سامي الشيخ   ممثل مصري أمريكي بدأ رحلته بدراسة المسرح في نيويورك، وسرعان ما حصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World، للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث أدى دور مختار المجيب مدير قناة الجزيرة.     

واصل الشيخ مسيرته بأدوار بارزة في السينما والتلفزيون، حيث شارك في مسلسلات عالمية مثل Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال ناجحة مثل Nikita، The Unit، NCIS،Lost وS.W.A.T. كما ظهر في أفلام هوليوودية منها Attack On Darfur، Transformers: Dark of the Moon، Charlie Wilson's War، وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.   

 إلى جانب مسيرته الفنية، تم تعيين سامي الشيخ في عام ٢٠١٠ سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان. 

وسافر الشيخ لأكثر من دولة ممثلا للمنظمة في نشر الوعي والتثقيف بين الشباب حول قضايا مجتمعية وإنسانية هامة.       

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أحمد الشامي حسن العدل حنان مطاوع حاتم حافظ سامي الشيخ عبد الرحيم كمال مسلسل صفحة بيضا صفحة بيضا

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