مدير تعليم سوهاج يتابع أعمال التصحيح وتقدير درجات الشهادة الإعدادية

تفقد فاضل النحاس مدير عام التعليم العام والمشرف العام على الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بزيارة مقر لجان التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الإعدادية الحديثة بنات بسوهاج، برفقة فهد فتحى رئيس لجان التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتنشر "فيتو" رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية اضغط هنا.

وجه فاضل خلال زيارته بضرورة توخى الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أى جزئية فى الأسئلة دون تصحيح لإعطاء كل طالب حقه مع مراعاة الدقة الكاملة فى رصد الدرجات تفاديا لأى أخطاء تضر بمصلحة الطلاب.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية

وكانت أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥، عقب انتهاء الامتحانات فى ٢٣ يناير ٢٠٢٥ على مستوى القطاعات الثلاث قطاع وسط أخميم- سوهاج - المراغة - ساقلتة - دار السلام وقطاع شمال ( طما - طهطا - جهينة) وقطاع جنوب جرجا - المنشأة - البلينا، والتى يتم خلالها تصحيح أوراق الإجابة لعدد ٩٣٦٦٦ طالبا وطالبة على مستوى المحافظة بمشاركة ما يقرب من ١٩٩٢معلما ما بين مصحح ومراجع وإدارى بالقطاعات الثلاث.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

تحرص "فيتو" على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح، وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.