مصرع 18 شخصا في تحطم طائرة بجنوب السودان

ذكرت وكالة "رويترز" في تقريرها اليوم الأربعاء، أن 18 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة بولاية الوحدة في جنوب السودان.

تحطم طائرة في جنوب السودان

وشهد عام 2024 العديد من حوادث الطيران المدني التي وقعت في مناطق مختلفة من العالم، وأسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار مادية كبيرة، وتعددت أسبابها بين أعطال فنية وظروف جوية قاسية، مما دفع الجهات المعنية في الدول المتضررة إلى فتح تحقيقات شاملة لتحديد الأسباب والظروف المحيطة بكل حادث.

وامتدت هذه الحوادث من كوريا الجنوبية إلى كازاخستان والبرازيل، وتنوعت ظروفها بين هبوط اضطراري وتحطم في أثناء الرحلات الداخلية والدولية. كما رُصدت مشكلات فنية أدت إلى تعطيل الرحلات وإصابة عدد من الركاب.

وفيما يلي أبرز الحوادث التي وقعت في عام 2024:

حادثة الطائرة الكورية الجنوبية

وتحطمت طائرة ركاب كورية جنوبية أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا في مطار "موان" الدولي، وأعلنت السلطات مصرع ما لا يقل عن 179 شخصًا.

واندلع حريق في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصًا، بينهم 6 من طاقم الضيافة، بعد انحرافها عن المدرج واصطدامها بحاجز عقب الهبوط.

وقالت إدارة الطوارئ في البلاد إن عجلات الهبوط على الأرجح تعرضت لخلل. وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فإن الطائرة -وهي من طراز "بوينغ 737-800"- كانت عائدة من تايلند، ووقع الحادث في أثناء هبوطها.

حادثة الطائرة الأذرية

وتحطمت طائرة ركاب أذربيجانية قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان، وكانت قد أقلعت من باكو إلى غروزني في روسيا لكنها اضطرت إلى إجراء هبوط اضطراري على بعد 3 كيلومترات تقريبًا عن مدينة أكتاو.

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