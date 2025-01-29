بطريرك الروم الأرثوذكس: نرفع صلواتنا من مصر لأجل السلام في لبنان والعالم

رفع بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، غبطة البابا ثيوذورس الثاني، الصلوات والتضرعات من أرض مصر المباركة من أجل إحلال السلام في لبنان وكافة مناطق الشرق الأوسط والعالم، وذلك خلال استقباله القنصل العام لجمهورية لبنان في الإسكندرية، السيدة عبير علي، في مقر البطريركية.

لبنان يشهد انطلاق حياة سياسية متزنة

وجرى اللقاء بحضور عدد من كبار رجال الكنيسة، من بينهم المتروبوليت اغناطيوس، مطران أنتاناناريفو وشمال مدغشقر، والمتروبوليت بندلايمون، مطران بتوليماييذا وسكرتير المجمع المقدس، والمتروبوليت بطرس، مطران أكسوم، إضافةً إلى قدس الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي، الوكيل البطريركي في الإسكندرية.

وأعرب بطريرك الإسكندرية عن سعادته بإتمام العملية الانتخابية الرئاسية في لبنان، معتبرًا أنها بداية جديدة مشرقة وانطلاقة نحو حياة سياسية متزنة تسير في مسارها الطبيعي، مشيدًا بانتخاب فخامة الرئيس جوزيف عون، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في خدمة مصالح البلاد والشعب اللبناني.

كما أشاد غبطته بالدور الفعال لدعم العمل الروحي والإنساني لبطريركية الإسكندرية تجاه الجالية اللبنانية الأرثوذكسية المقيمة في مصر والقارة الإفريقية، مؤكدًا تضامن البطريركية مع غبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وكافة رؤساء الكنائس في الشرق الأوسط.

من جانبها، أعربت القنصل العام للبنان في الإسكندرية عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدةً بالدور الإنساني والرعائي الذي يقوم به البطريرك ثيوذورس الثاني في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، لاسيما في إنشاء المدارس والمستشفيات ودور رعاية كبار السن والأيتام. كما قدمت شكرها لغبطته على صلواته من أجل لبنان وتهنئته بانتخاب الرئيس جوزيف عون.

واختُتم اللقاء بتبادل الأمنيات بالخير والسلام والوحدة والازدهار للبنان والمنطقة والعالم أجمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.