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رياضة

الجزائري أندي ديلور يعود إلى مونبلييه الفرنسي

الجزائري ديلور يعود
الجزائري ديلور يعود إلى مونبلييه الفرنسي

عاد المهاجم الجزائري أندي ديلور، إلى صفوف مونبلييه الفرنسي، بإعارة لستة أشهر مع خيار شراء العقد من مولودية الجزائر.

 جاء ذلك بحسب ما أعلن النادي الفرنسي الذي يحاول الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية، اليوم الأربعاء.

وفي فترته الأولى بين 2018 و2021، سجل ديلور 47 هدفا و21 تمريرة حاسمة في 106 مباريات مع مونبلييه.


وقال ديلور لموقع النادي الرسمي: "أعرف أني خيبت أمل الكثيرين بعد رحيلي وأنا أسف حيال الطريقة التي انتهت بها الأمور. كنت مصمما دوما في أرض الملعب وقدمت كل ما لدي. أنا هنا على أمل تقديم كل ما لدي وتحقيق النجاح في هذه المهمة المعقدة. بمقدورنا تحقيق ذلك".

ويحتل مونبلييه راهنا المركز السابع عشر قبل الأخير بعد 19 جولة على انطلاق "ليج 1"، بفارق نقطتين عن لوهافر الأخير.

وتابع: "تأثرت بخطاب المدرب جان لوي جاسيه وبمشاهدة النادي يمر بهذه الصعوبات.. أنا جيد من الناحية الذهنية، وكنت أنتظر هذه العودة. لا يمكننا الرجوع إلى الوراء وكنت أول الراغبين في القدوم هنا مجددا.. يبقى أن أثبت ذلك في أرض الملعب".

وأحرز ديلور 33 عاما لقب كأس أفريقيا مع الجزائر عام 2019 وحمل ألوانها في 15 مباراة سجل خلالها هدفين.

في صيف 2021، طالب ديلور الذي كان يحمل شارة القائد في مونبلييه بالرحيل إلى نيس، خلافا لرغبة رئيس النادي لوران نيكولان.

بعد حمله ألوان نيس ثم نانت بالإعارة وانتقاله إلى أم صلال القطري، انضم ديلور إلى المولودية، حامل لقب الدوري الجزائري، في سبتمبر الماضي لثلاث سنوات، لكنه لم يتألق مع فريق العاصمة، إذ سجل 3 أهداف في 14 مباراة في الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

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