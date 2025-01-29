ضبط 4 شركات ومكتب سياحي للنصب على راغبي الحج والعمرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص".



تنظيم برامج سياحية خارجية دينية للنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات ومكتب سياحي "بدون ترخيص"؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (برامج لرحلات دينية – تأشيرات زيارة خارجية – إعلانات عن برامج سياحية خارجية وسياحية دينية – دفاتر إستلام نقدية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

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