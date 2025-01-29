الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل بعد نقله لمستشفى كوبري القبة

الفنان صالح العويل،
الفنان صالح العويل، فيتوً

كشف هشام صالح العويل، نجل الفنان صالح العويل عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده بعد نقله لمستشفى كوبري القبة.

الفنان صالح العويل يتعرض لأزمة صحية 

وقال هشام صالح العويل في تصريح خاص لـ فيتو، إن والده نقل إلي المستشفى مساء أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة صحية، مشيرا إلى أنه مازال في انتظار رد الطاقم الطبي بشأن وضعه الصحي.

وكان قد  كشف هشام نجل الفنان صالح العويل أن عضلة القلب تعمل حاليًا بنسبة 33% فقط، مما جعل الأطباء يجرون عددًا من الفحوصات الطبية لوالده.

الحالة الصحية للفنان صالح العويل

 وتابع: “حالة والدي تسوء، ويعاني من ترشح مياه على الرئة، وجسده بالكامل مليء بالمياه".



تواصل نقابة المهن التمثيلية مع صالح العويل

 

وفي تصريحات سابقة كان قد أكد أنه لم يتم التواصل معه من أي شخص في النقابة، بالرغم من وصول الأمر لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر المسئول عن الملف الطبي بالنقابة.

وتابع: "الوحيد الذى اطمأن على والدي هو الفنان ياسر جلال، من خلال اتصال هاتفي، ولكن في المرات السابقة التي تواجد والدي فيها بالمستشفى قام بزيارته".

 

 

 

أعمال قدمها صالح العويل

 وقدم الفنان صالح العويل العديد من الأدوار الصغيرة بالأفلام المصرية، من بينها "اللص والكلاب"، و"عصابة حمادة وتوتو".

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية كان آخرها مسلسلي "أنا وبابا وماما" الجزء الثاني، وأوراق التوت في 2015.

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الفنان صالح العويل يتعرض لأزمة صحية هشام صالح العويل صالح العويل الفنان صالح العويل
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