السبت 25 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية

صالح العويل
صالح العويل

 كشف هشام نجل الفنان صالح العويل تفاصيل الحالة الصحية لوالده، حيث أكد أنه يتواجد حاليًا بغرفة العناية المركزة بمستشفى النيل، ويعاني من ضعف في عضلة القلب.

الفنان صالح العويل بالمستشفي
الفنان صالح العويل بالمستشفى

الحالة الصحية للفنان صالح العويل

 وتابع: “حالة والدي تسوء، ويعاني من ترشيح مياه على الرئة، وجسده بالكامل ملئ بالمياه، ومن المفترض أن يتم عرضه اليوم على دكتور كبد ومخ أعصاب كي يكتب له العلاج المناسب”.
وعن تواصل نقابة المهن التمثيلية معه لتدخل في علاج الفنان صالح العويل، أكد أنه:"لم يتم التواصل معه من أى شخص في النقابة، بالرغم من وصول الأمر لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر المسئول عن الملف الطبي بالنقابة".
وتابع: "الوحيد الذى أطمئن على والدى هو الفنان ياسر جلال، من خلال اتصال هاتفي، ولكن في المرات السابقة التي تواجد والدى في المستشفى قام بزيارته".

أعمال قدمها صالح العويل

 قدم الفنان صالح العويل العديد من الأدوار الصغيرة بالأفلام المصرية، من بينها "اللص والكلاب"، و"عصابة حمادة وتوتو".

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية كان آخرها مسلسلي "أنا وبابا وماما" الجزء الثاني، وأوراق التوت في 2015.

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