التصديري للصناعات الغذائية: تجهيز قافلة ضمن جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين

أكد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أنه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، يتم تجهيز قافلة من المواد الغذائية ضمن جهود الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين للمساهمة في رفع المعاناة ومساندتهم في ظل الأحداث الجارية.

وقال المجلس: إن هذا يأتى تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للمجلس والشركات الأعضاء.





وناشد المجلس أعضائه بإمكانية التبرع لتوفير أكبر كمية ممكنة من المواد، في أسرع وقت ممكن على أن يتم التنسيق مع مسئول الشركة في هذا الشأن بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مضيفا أن أي تبرعات مادية او عينية يتم خصمها بنسبة 100% من الوعاء الضريبي.

اتحاد الصناعات المصرية يعلن رفضه التهجير الفلسطيني

وأكد اتحاد الصناعات المصرية تأييده لموقف القيادة السياسية لرفضها التام لمشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، واستمرار الدعم لصمود وثبات الشعب الفلسطيني فوق أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وبمبادىء القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وأشاد اتحاد الصناعات المصرية بالدور المحورى للقيادة السياسية المصرية الحكيمة تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها الدائم نحو عودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، والرفض التام لأي مساس بتلك الحقوق، والتأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية.

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