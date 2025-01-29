القومي للترجمة يطلق 4 عناوين جديدة بمعرض القاهرة للكتاب

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة 4 عناوين جديدة بجناح المركز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ56.

القومى للترجمة

وتتضمن القائمة الجديدة 4 من أهم الإصدارات وهم: كتاب "التنين الأبيض وشخصيات منسيٌة أخرى" تأليف آدلفو كوردوبا وترجمة أحمد عويضة، وكتاب "السينما والنظرية والفلسفة.. أهم المفكرين" تأليف فيليستي كولمان وترجمة نيفين حلمي عبد الرؤوف، وكتاب "الرفيق إلى الفكر التاريخي العالمي" تأليف براسنجت دوارا- فيرين مورثي – أندرو سارتوري وترجمة أحمد محمود ومرسي عواد، وكتاب "سياسات جنوب إفريقيا" تأليف هيثر ديجان وترجمة فرج عبد الفتاح فرج.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.