السبت 25 يناير 2025
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رياضة

بايرن ميونخ يفوز على فرايبورج 1/2 في الدوري الألماني (صور)

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره فرايبورج، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أوروبا بارك" ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الألماني.

ووضع هاري كين فريقه بايرن ميونخ في المقدمة بعدما أحرز الهدف الأول بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، ثم اضاف كيم مين جاي الهددف الثاني في الدقيقة 54. 

وسجل هدف فريق فرايبورج الوحيد اللاعب ماتياس جينتير في الدقيقة 68. 

 

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام فرايبورج


وبتلك النتيجة يمتلك الفريق البافارى 48 نقطة في صدارة الدوري الألمانى، فيما يتراجع فرايبورج  المركز التاسع برصيد 27 نقطة. 

وعلى المستوى الأوروبى، تراجع البايرن المركز إلى الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث فاز البافاري في 4 مباريات وخسر ثلاث مواجهات.

وسقط بايرن ميونخ مؤخرا أمام فينورد الهولندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من منافسات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

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بايرن ميونخ الدوري الألماني فرايبورج هاري كين

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