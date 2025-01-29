حسن الخطيب يستعرض ترتيبات إقامة المنتدى الأفريقى للاستثمار والتمويل

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة جون آفريك الإعلامية وذلك لاستعراض ترتيبات إقامة المنتدى الأفريقي للاستثمار والتمويل، وذلك بحضور فلوريان سيرفاتي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء، والسيدة نيفان مرتجي، المدير الإقليمي لعمليات قطاع أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

وقال الوزير إن المنتدى يمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، كما يمثل فرصة كبيرة للترويج للاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية.

وأضاف «الخطيب» أن المنتدى سيشهد مشاركة ممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مما يعكس التزام مصر بدعم التعاون الإقليمي وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في إفريقيا.

وأوضح الوزير أن تعزيز الترويج الثقافي والإعلامي يمثل محورًا رئيسيًا في هذه المرحلة، حيث تسعى مصر لتوسيع نطاق وصولها الدولي من خلال المنصات الإعلامية، لافتا إلى أهمية التعاون مع المنصات الإعلامية الدولية مثل مجموعة "جون أفريك"، في تعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية من خلال تسليط الضوء على النجاحات والمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة.

وقال «الخطيب» إن تنظيم جلسات متخصصة ضمن فعاليات المنتدى سيكون له دور كبير في إبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها مصر وتشجيع المزيد من التعاون مع الدول الإفريقية.

من جانبه أكد فلوريان سيرفاتي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "جون آفريك" الإعلامية أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون الإقليمي في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مشاركتها في المنتدى الأفريقي للاستثمار والتمويل ستسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة في القارة.

وأشار سيرفاتي إلى التزام مجموعة"جون أفريك"، بمنصاتها الإعلامية المختلفة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعزيز الثقة العالمية في اقتصادها القومي، من خلال الترويج لمشروعاتها الاقتصادية والثقافية.

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