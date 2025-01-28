الثلاثاء 28 يناير 2025
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اقتصاد

وزير الاستثمار يؤكد أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة في تعزيز الصادرات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية.

جاء ذلك خلال لقاء  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع  وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدوري لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وأشار  إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.

وأشار «الخطيب» إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية

وأشار  إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

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اتفاقيات التجارة الحرة الاستثمار الصادرات
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