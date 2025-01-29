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أخبار مصر

بتخفيضات 30%، افتتاح سوق اليوم الواحد بدمياط

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بدمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، المعرض الأول بمدينة دمياط، بحضور مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علاء ناجي والغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة محمد الفايد. 

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تأتي في إطار الجهود المستمرة لتخفيف العبء على المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تُلبي احتياجات الأسر المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الأمن الغذائي والعدالة في توزيع السلع.

وأشاد بالمجهود الكبير الذي تقدمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم هذه المعارض، وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية في جميع المحافظات، مما يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم. 

وأوضح  مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من السلع الأساسية والغذائية، مثل الخضراوات، الفاكهة، اللحوم، الأسماك، والسلع التموينية، بخصومات تتراوح بين 15% و25% على بعض المنتجات.

كما أكد أن المديرية تُتابع بشكل مستمر لضمان جودة السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين. 

شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بالمبادرة، حيث أكدوا أن تخفيض الأسعار وتنوع السلع المتاحة يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية،وأشاد المواطنون بجودة السلع وتوافرها بأسعار مناسبة مقارنةً بالسوق، معتبرين أن هذه المعارض تمثل خطوة إيجابية لدعم الأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية. 

يُذكر أن هذه المعارض ستستمر لتشمل جميع مدن ومراكز محافظة دمياط، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، مما يحقق تغطية شاملة ويدعم الأسر الأكثر احتياجًا،ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستعدادات الجارية لإطلاق معارض “أهلًا رمضان”، والتي ستوفر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان المبارك.

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أسواق اليوم الواحد السلع التموينية سوق اليوم الواحد محافظة دمياط

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