ما حكم زيارة المساجد التى بها أضرحة؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زيارة القبور أمر نبوي موصى به، لما فيها من تذكير بالموت وصلة للرحم وتنفيذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم.

ما حكم زيارة المساجد التى بها أضرحة

وأوضح الدكتور محمد وسام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر منهيًا عن زيارة القبور، ثم استأذن ربه لزيارة قبر أمه السيدة آمنة، فأذن له، ومن ثم أمر الأمة قائلًا: "زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة".

وأشار إلى أن العلماء المحققين أكدوا أن السبب وراء منع النبي من الاستغفار للسيدة آمنة، كما ورد في الحديث الصحيح، ليس له علاقة بمكانتها أو حالتها، بل كان لحكمة إلهية حتى لا يُساء الظن بها، مؤكدًا أنها توفيت على الحنيفية.

أمين الفتوى: زيارة قبور آل البيت لها خصوصية كبيرة لما لهم من مكانة عظيمة

وأضاف أن زيارة قبور آل البيت لها خصوصية كبيرة لما لهم من مكانة عظيمة، مستشهدًا بحديث النبي: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"، لافتا إلى أن زيارة مقامات وآثار آل البيت تعد من أعظم القربات، قائلًا: "هذه القبور روضات من رياض الجنة، وزيارتها تنفيذ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم".

وردًا على الشبهات التي تُثار حول زيارة القبور وشد الرحال إليها، أكد أن حديث النبي: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"، يتحدث عن المساجد وليس القبور، وأن الخلط بين الأمرين هدفه صد الناس عن زيارة القبور، وهو مخالفة صريحة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أوصى بأهل بيته وذكرهم الأمة بقوله: "أذكركم الله في أهل بيتي".

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