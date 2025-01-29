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حوادث

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة مأموري أقسام الشرطة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين

الداخلية تواصل فاعليات
الداخلية تواصل فاعليات مبادرة مأمورى أقسام الشرطة

تواصل  وزارة الداخلية،  فعاليات مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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مبادرة مأمورى أقسام الشرطة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين 


وتواصل مأموريات من مختلف مديريات الأمن، بتوزيع المساعدات العينية على  القرى والنجوع والمناطق الأكثر إحتياجًا لتوزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة وذات جودة عالية على المواطنين من قاطنى هذه المناطق.  

وتأتى هذه المبادرة من منطلق المسئولية الإجتماعية والإنسانية لوزارة الداخلية وحرصها على تنويع المبادرات الإنسانية والاجتماعية والتى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ وإحتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وأعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن وحفظ الوطن وصون مقدراته. 

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