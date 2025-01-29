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رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الاهلي
الاهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي في ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

 

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