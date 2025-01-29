الأربعاء 29 يناير 2025
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أخبار مصر

متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء

قطار
قطار

توقعت الهيئة القومية للسكك الحديد ثبات معدل تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد مؤخرا.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 55  دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 100 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية  إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 25  دقيقة

 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 95  دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 55  دقيقة.

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