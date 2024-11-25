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ثقافة وفنون

شاكيرا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ملعب GNP Seguros

شاكيرا، فيتو
شاكيرا، فيتو

شاكيرا، سجلت شاكيرا رقمًا قياسيًا جديدا، كأكثر فنان يقدم حفلات متتالية على الإطلاق في ملعب GNP Seguros في المكسيك، بواقع 7 حفلات متتالية.

وبهذا الرقم يصل مجموع الأرقام القياسية التي حققتها شاكيرا، إلي 15 رقما قياسيا.

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ملعب GNP Seguros

شاكيرا وموسوعة جينس للأرقام القياسية

يذكر أن المغنية العالمية شاكيرا، مؤخرا حققت 4 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، عبر أغنيتها مع الدي جي الأرجنتيني بيزاراب -Bizarrap، Music Sessions Vol. 53، ليصل رصيد شاكيرا في الموسوعة العالمية لـ 14 رقمًا قياسيًّا.

ونجحت أغنية شاكيرا في تحقيق أربعة أرقام قياسية، تمثلت في، الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة (63 مليون)، أسرع أغنية لاتينية تصل إلى 100 مليون مشاهدة على موقع YouTube، الأغنية اللاتينية الأكثر استماعًا على Spotify في 24 ساعة، (14.93 مليون)، الأغنية اللاتينية الأكثر بثًّا على Spotify في أسبوع واحد (80.6 مليون).

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