الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

اليوم، الحكم على المتهمين باختلاس مليوني جنيه من إحدى الشركات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، حكمها على المتهمين باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة في منطقة المعادي.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14485 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2687 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، حيث قام المتهمان «أحمد.ع»، «أحمد.ص»، باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة، وامتنعا عن تسديد مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، وأثناء تفتيش أحد مسؤولي الشركة، وجد عجزا في مبالغ مالية، وخلال عملية التتبع، وجد أن المتهمين حازا المبلغ، وتم القبض على المتهمين بعد إبلاغ رجال الشرطة، وبمواجتهما أقرا بارتكابهما الجريمة.

 

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