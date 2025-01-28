تسلق على عامود لتعليق علم الاحتلال، مقتل عامل إسرائيلي في غزة بنيران صديقة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مساء اليوم بمقتل موظف عن طريق الخطأ بنيران صديقة، كان يعمل في شركة مقاولات تقوم بأعمال هندسية لصالح الجيش في وسط قطاع غزة.

مقتل عامل إسرائيلي وسط قطاع غزة بنيران صديقة

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الموظف قتل في وسط قطاع غزة عن طريق الخطأ برصاص جندي من الجيش الإسرائيلي، وكان يعمل في شركة مقاولات تقوم بأعمال هندسية لصالح الجيش بتكليف من وزارة الدفاع".

تسلق على عامود لتعليق علم دولة الاحتلال

وأضافت وسائل إعلام عبرية أن "العامل الإسرائيلي تسلق على عامود لتعليق علم دولة الاحتلال، واشتبهت قوات إسرائيلية أنه من قوات حماس يريد إزالة العلم الإسرائيلي فتم إطلاق النار عليه".

وأكدت أن "الموظف يدعى يعقوب أفيتان، 39 عاما من إيلات وأب لثلاثة أطفال، وتم توجيه بلاغ لعائلته وبتوجيهات من النيابة العسكرية الإسرائيلية، تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية".

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