الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تسلق على عامود لتعليق علم الاحتلال، مقتل عامل إسرائيلي في غزة بنيران صديقة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مساء اليوم بمقتل موظف عن طريق الخطأ بنيران صديقة، كان يعمل في شركة مقاولات تقوم بأعمال هندسية لصالح الجيش في وسط قطاع غزة.

مقتل عامل إسرائيلي وسط قطاع غزة بنيران صديقة

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الموظف قتل في وسط قطاع غزة عن طريق الخطأ برصاص جندي من الجيش الإسرائيلي، وكان يعمل في شركة مقاولات تقوم بأعمال هندسية لصالح الجيش بتكليف من وزارة الدفاع".

 

تسلق على عامود لتعليق علم دولة الاحتلال

وأضافت وسائل إعلام عبرية أن "العامل الإسرائيلي تسلق على عامود لتعليق علم دولة الاحتلال، واشتبهت قوات إسرائيلية أنه من قوات حماس يريد إزالة العلم الإسرائيلي فتم إطلاق النار عليه".

وأكدت أن "الموظف يدعى يعقوب أفيتان، 39 عاما من إيلات وأب لثلاثة أطفال، وتم توجيه بلاغ لعائلته وبتوجيهات من النيابة العسكرية الإسرائيلية، تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال قطاع غزة غزة وسط قطاع غزة الجيش الإسرائيلي علم دولة الاحتلال النيابة العسكرية الإسرائيلية

مواد متعلقة

عميد الأسرى الفلسطينيين: لو كنت أعلم أن ثمن حريتي دماء أطفال غزة لرفضت

الاحتلال يطلق سراح 9 لبنانيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار

الجيش اللبناني يعلن إصابة جندي و3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال

الولايات المتحدة تؤيد قرار الاحتلال بحظر نشاطات "الأونروا" بمجلس الأمن
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بث مباشر، مباراة مصر وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025

القومي للاتصالات يكشف سر انتهاء باقات الإنترنت سريعا (فيديو)

ضررها يطول مصر، عاصفة غضب من قرار ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية

بعد قرار ترامب بوقف المنحة، الجامعة الأمريكية تعلن تحملها نفقات 200 طالب

بطولة العالم لكرة اليد، مصر تتأخر أمام فرنسا في الشوط الأول

ظهرت الآن، الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيًا

منوعات

المزيد

غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين، من المستهدف؟

موسكو تستقبل فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، ما أهدافه؟

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 28-1-2025

الليمون يتراجع 3 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 28 يناير في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل مدبولي خلال لقاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف كان الكافرون يجعلون الأصنام تتكلم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ / 2025 م

الأزهر يستلهم العبر من معجزة الإسراء والمعراج في ندوة علمية مخصصة للمرأة

المزيد
الجريدة الرسمية