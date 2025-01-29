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حوادث

اليوم، محاكمة رجل أعمال بتهمة تصنيع أسلحة نارية ومواد مخدرة بـ 122 مليون جنيه

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة رجل أعمال بتهمة إدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه.

 

محاكمة رجل أعمال بتهمة إدارة وتصنيع الأسلحة النارية

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، أن المتهم حاز أسلحة نارية مششخنة مسدس، وحاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة بندقية خرطوش وفرد خرطوش ومحدث صوت محول، بحيازته أو إحرازه.

 

كما حاز وأحرز المتهم بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصًا له.

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محكمة جنايات الجيزة النيابة العامة الجيزة
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