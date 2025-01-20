السكك الحديدية: إضافة عربات ثالثة مكيفة على بعض قطارات الوجهين البحري والقبلي

قررت هيئة السكك الحديدية اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/١، إضافة عربة درجة ثالثة مكيفة بوفيه خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعدا على قطار رقم ۱۷ ثالثة مكيفة ( القاهرة / الإسكندرية ) بجدولة الحالى، ليقوم بالتركيب الآتى ( جرار + عربة توليد قوى + عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة )، وكذلك اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/٢ يقوم قطار رقم ١٤ ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة ) بجدولة الحالى، وبالتركيب الآتى ( جرار + عربة توليد قوى+ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة ).

وأيضا اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/١ يتم ضم عربة ثالثة مكيفة بوفيه خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعدا

على قطار رقم ٩٥٥ ثالثة مكيفة ( القاهرة / بورسعيد) بجدولة الحالى، ليقوم بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وكذلك إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/٢ يقوم قطار رقم ٥٧١/٥٧٠ ثالثة مكيفة (بورسعيد / الإسكندرية) بجدولة الحالى بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعد + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وأيضا إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/٢ يقوم قطار رقم ٥٧٣/٥٧٢ ثالثة مكيفة ( الإسكندرية / بورسعيد) بجدولة الحالى بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وكذلك اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/٣ يقوم قطار رقم ١٨٦ ثالثة مكيفة (بورسعيد سوهاج ) بجدولة الحالى بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وأيضا اعتبارًا من ليلة ٤/٣ فبراير ٢٠٢٥ يقوم قطار رقم ١٨٥ ثالثة مكيفة (سوهاج / بورسعيد) بجدولة الحالى بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وكذلك اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/٥ يقوم قطار رقم ٩٥٢ ثالثة مكيفة ( بورسعيد / القاهرة ) بجدولة الحالى بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية ).

وأيضا اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٢/١ يتم ضم عربة ثالثة مكيفة بوفية خدمة جديدة ذات ٦٠ مقعد

على قطار رقم ۱۱۳۱ ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) بجدولة الحالى ليقوم بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٣ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفية ذات ٦٠ مقعدى + ٤ عربات ثالثة مكيفة ).

وكذلك اعتبارًا مــن يـوم ٢٠٢٥/٢/١ يقوم قطار رقم ۱۱۳٠ ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) بجدولـــة الحـــالي بالتركيب الآتي ( جرار + عربة توليد قوى + ٣ عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفية ذات ٦٠ مقعدا + ٤ عربات ثالثة مكيفة ).

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