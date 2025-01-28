العربية لحقوق الإنسان تناقش تقدم مصر والعراق في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري بجنيف

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تتناول فيها التقدم في تفعيل توصيات الدورة السابقة للاستعراض في كل من مصر والعراق، وذلك على هامش عرض مصر لتقريرها خلال الدورة ٤٨ لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

التزام مصر بتنفيذ التوصيات

وأشار علاء شلبي رئيس المنظمة في مداخلته حول الاستعراض الدوري، إلى تقدير المنظمة لتوافر الإرادة السياسية للتقدم في مصر، والذي عبر عنه إدماج توصيات الاستعراض في الدورة الثالثة السابقة ٢٠١٩ ضمن استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١، وهي المستهدفات التي انتهى إليها الحوار الوطني في جولته الأولى، منوها بالتقدم في تحقيق العشرات من الاستحقاقات على نحو مبشر.

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار «شلبي» إلى التأخر في تلبية بعض الاستحقاقات المهمة والتي تعد ذات طبيعة تأسيسية في أول عامين من التطبيق، مشيرا لأهمية ما تحقق من تقدم أسرع في العام الثالث، على نحو ما نراه في مسيرة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحيث تبدأ فورا المشاورات حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات.

قانون حرية تداول المعلومات

ودعا إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات بما يدعم حريات التعبير والبحث الأكاديمي والاعتقاد، ويضفي حيوية على حريات التجمع والاجتماع والمشاركة، والإسراع لإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية لما لها من أهمية في ضخ دماء جديدة للحياة السياسية والحزبية.

تقارير أصحاب المصلحة

وكانت المنظمة تقدمت بتقريرين ضمن تقارير أصحاب المصلحة بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر والعراق، بما يشمل جوانب التقدم وبواعث القلق، وحرصت على اقتراح المسارات المناسبة لتلبية التزاماتهما في مجال حقوق الإنسان بما يتسق مع مصالحهما الوطنية.

ويذكر أن أعضاء الوفد المصرى، عرضوا خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولياليوم، الجهود الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الانسان والتقدم المحرز فى تنفيذ التوصيات التي قبلتها القاهرة من جلسة الاستعراض الأخيرة فى ٢٠١٩.

بدر عبد العاطي يترأس الوفد المصري فى مجلس حقوق الإنسان

ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.

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