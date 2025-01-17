المنظمات الحقوقية والتنموية تستعد للاستعراض الدوري الشامل.. «العربية» تناقش الأوضاع في مصر والعراق.. و«ماعت» تنظم حلقات نقاشية للخروج بتوصيات جديدة

تعرض مصر تقريرها الرابع عن حالة حقوق الإنسان في الفترة من ٢٠ وحتى ٣١ يناير الجاري، من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل أو المراجعة الدورية الشاملة للدول في دورتها الـ٤٨، وهي إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي انضمت إليه مصر عام ٢٠١٠.

تستعد المنظمات المصرية ذات الصفة الاستشارية لمجموعة من الأنشطة والفعاليات على هامش آلية الاستعراض الدوري الشامل في دورته الحالية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تأتي المنظمة العربية لحقوق الإنسان على رأس المنظمات التي تشارك بحضور بارز أثناء المراجعة الدورية للدول.

حالة حقوق الإنسان في مصر والعراق

وتناقش العربية لحقوق الإنسان، وضعية حقوق الإنسان في بلدين عربيين، وذلك يومي 27 و28 يناير، ويشارك وفد من المنظمة في متابعة وقائع عملية الاستعراض لكلا البلدين، وعلى هامش الفعاليات، تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان حدثًا جانبيًا لمناقشة وضعية حقوق الإنسان.

وتقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في يوليو الماضي بتقريرين لتقييم التقدم المحرز في تفعيل التوصيات التي التزم بها البلدان خلال الدورة الثالثة لآلية الاستعراض التي جرت في العام ٢٠١٩، وذلك في سياق تقارير ذوي المصلحة.

تقرير الظل عن حالة حقوق الإنسان

وتأتي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من أبرز المنظمات المصرية التي تضع تقارير «الظل» عن حالة حقوق الإنسان وتقدمها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وعرضها بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة، وبدورها عقدت المنظمة مائدة مستديرة لمناقشة التقرير بحضور عدد من الشخصيات البارزة من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الخبراء والصحفيين المهتمين بالشأن الحقوقي.

استعدادات التحالف المصري للاستعراض الدوري

وأعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، استعداداتها لمراجعة مصر الرابعة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان في يناير 2025، مشيرة إلى أنها أعادت العمل مع أعضاء التحالف المصري حول الاستعراض الدوري الشامل.

ونظمت مؤسسة ماعت 3 تدريبات لبناء قدرات المجتمع المدني علي المشاركة مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وشارك في هذه التدريبات العاملين في مجال الإعلام لتعزيز وعيهم بعملية الاستعراض.

ونظمت ماعت مع أعضاء التحالف سلسلة من حلقات النقاش، تناولت مواضيع حقوقية وتنموية مختلفة مع أصحاب المصلحة المختلفين من الخبراء في كل مجال، كان هدفها الخروج بتوصيات يتم دمجها في التقرير المشترك المقدم الي آلية الاستعراض باسم التحالف، مؤكدة أنه تم تقديم التقرير في يوليو الماضي، باسم التحالف المكون من ٣٨ منظمة من ١٧ محافظة مصرية.

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