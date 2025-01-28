الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يشيد بافتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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وجه وزير العمل محمد جبران، الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على جهوده، وتوجيهاته بافتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم.

وأشاد الوزير جبران، بافتتاح مكتب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،والسيدة فالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا.

وثمن الوزير جبران دور وأهمية  هذه المكاتب التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجانًا عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.

وأشار الوزير جبران إلى أن الدولة حريصة دائما على إنهاء كافة النزاعات بشكل سريع،و تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية،كون ذلك ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية.

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