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أخبار مصر

جبران يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض غدًا

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

يُشارك وزير العمل  محمد جبران، غدًا الأربعاء في الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المقرر إقامته في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من 100 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم، تشمل دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكتين، ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل،وممثلي المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل. 

ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، في الفترة من 29 – 30 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 200 متحدث، ويتضمن المؤتمر المنعقد على مدار يومين، رؤى استراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية تشمل  تطوير المهارات وإعادة تأهيلها،و القوى العاملة المتنقلة، وتمكين الشباب، والابتكار التكنولوجي،و دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يعدّ منصةً عالميةً استراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي.

 

كما سيشكل هذا الاجتماع فرصةً استثنائيةً لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

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دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سلمان بن عبدالعزيز ال سعود شركات الصغيرة والمتوسطة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وزير العمل محمد جبران وزير العمل منطقة الشرق الأوسط منظومة العمل الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

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