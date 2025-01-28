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رياضة

زد يخطف التعادل من سموحة في شوط أول مثير بالدوري الممتاز

زيكو
زيكو

تعادل فريق زد مع نظيره سموحة بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية، بختام لقاءات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر سموحة على مجريات الشوط الأول بالطول والعرض حتى استطاع التقدم عن طريق صامويل أمادي في الدقيقة 38، بينما تعادل زد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول عن طريق مصطفى زيكو.

 

تشكيل زد أمام سموحة 

وجاء تشكيل زد أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - محمد أشرف - سامح إبراهيم.

في خط الوسط: ماتا ماجاسا - حمدي علاء - عبد الرحمن عماد.

في خط الهجوم: شادي حسين - مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي.

ويجلس علي دكة البدلاء: إسلام إسماعيل - مصطفى ميسي - أحمد سيد عبدالنبي - ديسلون كاموني - أحمد عادل ميسي - أحمد الصغيري - أبل يلو - بيتر موتوميسي - محمد سيد علي - علي جمال.

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تشكيل سموحة أمام زد 

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: هشام حافظ - بركات حجاج - شريف رضا - محمد ربيعة.

في خط الوسط: محمد متولي كناريا - دوكو دودو - عبد الرحمن عامر.

في خط الهجوم: صامويل أمادي - محمد سالم - عبد الكبير الوادي.

ويجلس على دكة البدلاء: حسن تيمور - محمد سعيد مكرونة - حسام حسن - مصطفى البدري - أشرف مجدي - محمد ميدو - محمد سعيد زيكا - محمود صابر - محمد كونية.

ترتيب سموحة وزد إف سي بجدول الدوري

 ويحتل فريق زد الترتيب السابع برصيد 13 نقطة في حين يأتي سموحة في الترتيب الـ14 برصيد 8 نقاط.

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سموحة زد سموحة مباراة زد وسموحة الدوري الممتاز

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