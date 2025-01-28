محافظ شمال سيناء يشهد إدخال قافلة تحيا مصر إلي قطاع غزة

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، دخول أكبر قافلة مساعدات تسيرها مصر إلي قطاع غزة، أمام معبر رفح البري، والتي جائت تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية».

محافظ شمال سيناء يشهد إدخال قافلة تحيا مصر إلي قطاع غزه



وأكد المحافظ أن هذه القافلة يسيرها صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنيمن أجل تقديم المساعدات وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.





وأضاف المحافظ ، أن القافلة تضم 305 شاحنة محملة 4200 طنا من السلع والمساعدات الإنسانية والأغذية والمواد الغذائية الجافة والأطعمة الصالحة للأكل دون طهي «المعلبات»، والملابس والبطانيات والألبان وغذاء الأطفال.





والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، و 11 سيارة إسعاف مجهزة لتدعيم القطاع الصحي في غزة.

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