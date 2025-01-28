الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض سيدة في المطرية

محكمة
محكمة

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة هتك عرض سيدة بمنطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها أبلغت بقيام عامل في محل بهتك عرضها أثناء شراءها ملابس واستندت إلى فلاشة مدمجة عليها مقطع فيديو للواقعة، والتي كشفت صحتها وأن المتهم تحرش بالمجني عليها.


وكان قسم شرطة المطرية تلقي بلاغا من سيدة تتهم عامل بهتك عرضها والتحرش بها وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم وتبين انه عامل واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة هتك العرض

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، ونص علي أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة المطرية النيابة العامة

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