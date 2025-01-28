الثلاثاء 28 يناير 2025
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رياضة

ثنائي تشيلسي على أعتاب الانتقال إلى أستون فيلا

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، بأن نادي أستون فيلا يستهدف ضم لاعبين من تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ثنائي تشيلسي يقترب من أستون فيلا 

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن أستون فيلا يسعى لضم ثنائي البلوز، جواو فيليكس وأكسل ديساسي، بعدما خرجا من حسابات المدرب إنزو ماريسكا.

ولم يشارك ديساسي سوى في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، كما ارتكب عددا من الأخطاء الفردية، التي ساهمت في فقدانه دعم جماهير تشيلسي.

ويعاني أستون فيلا من فراغ كبير، في مركز قلب الدفاع، حيث يغيب تيرون مينجز وباو توريس عن الملاعب، بسبب الإصابة.

وفي ظل تعاقد تشيلسي مع ديساسي من موناكو، قبل 18 شهرا، مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، وضم فيليكس، الصيف الماضي، مقابل 46 مليون جنيه إسترليني، فإن النادي اللندني سيخسر الكثير من المال، إذا استمر اللاعبان في الجلوس على مقاعد البدلاء.

ويتنافس تشيلسي وأستون فيلا على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية، مع تبقي 15 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشيلسي أستون فيلا إنزو ماريسكا جواو فيليكس ديساسي

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