إسرائيل تزحف على الأراضي السورية.. وتستولى على جبل الشيخ الاستراتيجي منبع نهر الأردن.. يطل على 4 دول عربية ويوفر نظام إنذار مبكر للاحتلال

سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، علي المنطقة العازلة في الجولان ومنطقة جبل الشيخ السورية بعد انسحاب الجيش السوري، زاعمًا أن تلك الخطوة ضرورية لضمان أمن سكان الاحتلال.

كما نشرت إسرائيل جنودا في منطقة عازلة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان ومنطقة جبل الشيخ السورية، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد من جانب فصائل مسلحة معارضة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن منطقة جبل الشيخ السورية:



جبل الشيخ هو جبل يقع في سوريا ولبنان، يمتد من بانياس وسهل الحولة في الجنوب الغربي إلى وادي القرن ومجاز وادي طبرية في الشمال الشرقي.

كما يشكل القسم الأكبر والأهم والأعلى من سلسلة جبال لبنان الشرقية التي تمتد بين سوريا ولبنان، والذي يحده من الشرق والجنوب منطقة وادي العجم وإقليم البلان وقرى الريف الغربي لدمشق وهضبة الجولان في سوريا

وضع جبل الشيخ السياسي

يقع القسم الجنوبي من الجبل تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ضمن هضبة الجولان السورية وجزء منه مع سوريا ضمن مرتفعات الجولان، كما يطل من أعلي قمته علي لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، كما يعد جبل الشيخ المنبع الرئيسي لنهر الأردن والعديد من المجاري المائية في المنطقة.

تمتد سلسلة جبال لبنان الشرقية، لنحو 150 كم، وتمتد بالتوازي مع سلسلة جبال لبنان الغربية، يشكل الجزء الأكبر من جبل الشيخ داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية محمية الشيخ الطبيعية.

أحد أكبر الموارد الجغرافية في المنطقة



يشكل الجبل أحد أكبر الموارد الجغرافية في المنطقة، نظرًا لارتفاعه، فإنه يلتقط قدرًا كبيرًا من الأمطار في منطقة جافة جدًا من العالم، كما يمتاز بشتاء موسمي وتساقط ثلوج في الربيع والتي تغطي قممه معظم أيام السنة.

تتسرب المياه الذائبة من القواعد الغربية والجنوبية للجبل المغطاة بالثلوج إلى القنوات والمسام الصخرية، وتغذي الينابيع الموجودة في قاعدة الجبل، والتي تشكل الجداول والأنهارو تندمج هذه لتصبح نهر الأردن.

الأهمية الاستراتيجية



تتنازع دول المنطقة بشدة على الينابيع والجبل نفسه لاستخدام المياه، حيث يُطلق عليه اسم «الجبل الثلجي» و«جبل الثلج».

ويسمى أيضًا «عيون الأمة» فيما يسمى أيضا «إسرائيل»، لكون ارتفاعه يجعله مكانا استراتيجيا لوضع نظام الإنذار المبكر الاستراتيجي الأساسي للاحتلال على علو 2280 مترا، وأطلق المؤرخون العرب عليه اسم جبل الثلج.

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