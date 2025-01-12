كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن سيدنا رسول الله ﷺ رغب أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر رجب أيام: الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء.

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض



فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

موعد الأيام البيض في شهر رجب

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء الأيام البيض والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:

الإثنين ١٣ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٣-١-٢٠٢٥م

الثلاثاء ١٤ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٤-١-٢٠٢٥م

الأربعاء ١٥ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٥-١-٢٠٢٥م

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