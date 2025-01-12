الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

صيام الأيام البيض،
صيام الأيام البيض، فيتو

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن  سيدنا رسول الله ﷺ رغب أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر رجب أيام: الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء.

 

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض


فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

 

موعد الأيام البيض في شهر رجب 

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء الأيام البيض والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي: 
الإثنين ١٣ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٣-١-٢٠٢٥م
الثلاثاء ١٤ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٤-١-٢٠٢٥م
الأربعاء ١٥ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٥-١-٢٠٢٥م

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صيام الأيام البيض فضل صيام الأيام البيض الازهر الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر للفتوى الأيام البيض في شهر رجب دار الإفتاء

مواد متعلقة

لا يفوتك ثوابها.. موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب لعام 1446 هجريًَا

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب لعام 1446 هجريًّا (إنفوجراف)

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

ads

الأكثر قراءة

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

زيزو يعادل رقم حمادة إمام التهديفي والزمالك يحتفي بالإنجاز

الزمالك يكتسح بلاك بولز بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

أحمد الشرع لمجموعة نشطاء: الثورة صفتها الهيجان وعقل الثائر لا يبني دولة

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأحد 12 يناير 2025 (آخر تحديث)

الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة على التوالي

بعد نهاية الجولة الخامسة، ترتيب مجموعة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

منوعات

المزيد

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

معنى «لنسفعا بالناصية»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة العلق

المزيد
الجريدة الرسمية