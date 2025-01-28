البيئة: إنشاء مرافق جديدة لإدارة المخلفات وتطوير منظومة النقل العام

شهدت فعاليات اليوم الثاني للاحتفال بيوم البيئة الوطني 2025، الذي أقيم تحت شعار "مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل"، عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي يموله البنك الدولي.

وحضر الورشة عدد كبير من الخبراء والمسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ

و أكد الدكتور محمد حسن، مدير مشروع ادارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ على أهمية المشروع في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات وانبعاثات المركبات، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.



وأوضح الدكتور حسن أن المشروع يركز على معالجة أكبر مصدرين لتلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وهما الحرق المكشوف للمخلفات وانبعاثات المركبات، وذلك من خلال إنشاء مرافق جديدة لإدارة المخلفات وتطوير منظومة النقل العام.

أهمية تقارير تغير المناخ ودور شهادات الكربون

و استعرض الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثاني، أهمية التقارير الوطنية لتغير المناخ في تتبع التقدم المحرز في خفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال، خاصة في قطاع النقل والكهرباء.

وقدمت الدكتورة إكرام سعيد شرحًا مبسطًا لمفهوم شهادات الكربون وأهميتها في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مستدامة.

أهداف مشروع ادارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ

ويهدف مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:

الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى.

دعم التحول نحو اقتصاد أخضر.

تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.