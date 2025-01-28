الجهاز الطبي للزمالك يطمئن على جاهزية محمود حمدي الونش قبل مواجهة بيراميدز

الزمالك، اطمأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة محمود حمدي"الونش"، مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمود حمدي "الونش" تعرض لإصابة في الرأس خلال مباراة الجونة التي أقيمت مساء الأمس في مسابقة الدوري.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالاطمئنان على سلامة "الونش" خلال المران اليوم، وشارك اللاعب في التدريبات التأهيلية والاستشفائية الخاصة بمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام الجونة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على الجونة برباعية في الدوري الممتاز

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الاثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

سجل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 7 من اللقاء، ثم تعادل الجونة عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 38

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفين في عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 64 وعبدالله السعيد في الدقيقة 73

وفي الدقيقة 90+5 يسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الرابع، بعد عرضية رائعة من نبيل عماد دونجا سددها الجزيري قوية داخل مرمى الجونة

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