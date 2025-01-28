المرأة ذات التجارب الزوجية المتعددة مع من تكون في الآخرة ؟

المرأة المسلمة، مثلما للرجل المسلم أحكام خاصة به فإن للمرأة أيضا أحكاما خاصة بها وفي هذا الإطار نستعرض معكم مع من تكون المرأة المسلمة التى تزوجت أكثر من مرة في الآخرة، ومع من تكون المرأة المسلمة غير المتزوجة في الآخرة؟

مع من تكون المرأة المسلمة ذات الزوج في الآخرة

من المعلوم أن المرأة المسلمة تكون في الجنة مع زوجها المسلم الذي مات وهي في عصمته ما لم تتزوج بعده، فإن تزوجت كانت لآخر أزواجها؛ لما رواه البيهقي في سننه: أن حذيفة قال لزوجته: إن شئت تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. ولذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة".

آراء العلماء في المرأة ذات الأزواج.. مع من تكون في الآخرة؟

مع من تكون المرأة المسلمة غير المتزوجة في الجنة

أما المرأة التي لم تكن متزوجة في الدنيا، أو كانت متزوجة ولم يكن زوجها من أهل الجنة، أو كانت متزوجة وطُلِّقت طلاقًا بائنًا وماتت: فإن حكمهن واحد، وهو أن الله تعالى يزوجهن في الجنة من أهلها.

هل نعيم الجنة والتمتع بها خاص بالرجال فقط من المعلوم أن نعيم الآخرة ليس مختصًا بالرجال دون النساء، بل هو عام للجنسين، وقد نصَّ الله تعالى في كتابه على ذلك، فقال: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) النساء / 124. وقال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) النحل/97. وقال تعالى: (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) الزخرف/71. وقال: (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ) فصلت/31.

لماذا ذكر الله الحور العين للرجال ولم يذكر النساء

وقد ذكر بعض أهل العلم حكَمًا في ذِكر الحور العين للرجال دون أزواج النساء في الجنة، فقال بعضهم: لأن هذا مما تستحي منه النساء. وقال آخرون: لأن الرجل هو الطالب دون المرأة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يكون في الجنة " أعزب "، فعن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر أم النساء ؟ فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب). رواه مسلم (2834).

المرأة غير المتزوجة تكون مع من في الآخرة.. الشيخ ابن عثيمين يجيب

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا كانت المرأة من أهل الجنة ولم تتزوج في الدنيا أو تزوجت ولم يدخل زوجها الجنة، فمن يكون لها ؟

فأجاب: "الجواب يؤخذ من عموم قوله تعالى: (ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلًا من غفور رحيم)، ومن قوله تعالى: (وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون)، فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج، أو كان زوجها ليس من أهل الجنة: فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال، وهم - أعني من لم يتزوجوا من الرجال – لهم زوجات من الحور، ولهم زوجات من أهل الدنيا إذا شاءوا واشتهت ذلك أنفسهم، وكذلك نقول بالنسبة للمرأة إذا لم تكن ذات زوج، أو كانت ذات زوج في الدنيا ولكنه لم يدخل معها الجنة: إنها إذا اشتهت أن تتزوج فلا بد أن يكون لها ما تشتهيه لعموم هذه الآيات.

آراء العلماء في المرأة ذات الأزواج.. مع من تكون في الآخرة؟

آراء العلماء في المرأة ذات الأزواج.. مع من تكون في الآخرة؟

إذا تزوجت المرأة أكثر من زوج، ودخل جميعهم الجنة، فالراجح أنها لآخر أزواجها؛ لما رواه البيهقي في سننه أن حذيفة قال لزوجته: إن شئت تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا؛ فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة.

وصح في الحديث أن معاوية- رضي الله عنه- خطب أم الدرداء فأبت أن تتزوجه، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها. ولست أريد بأبي الدرداء بدلًا. وفي رواية: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. والقصة مخرجة في السلسلة الصحيحة.

وقيل: لأحسنهم خلقا. ودليل ذلك ما ورد عن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت يا رسول الله: المرأة تتزوج مرتين في الدنيا فيموتان وتموت فلمن تكون هي في الآخرة؟ قال: لأحسنهما خلقا يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. رواه الدارقطني.

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