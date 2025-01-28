القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لانتفاء القرار الإداري.

حملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واستهدفت إلغاء قيد الزيات في جدول المحامين المشتغلين، مستندة إلى اتهامات إدانته في قضية إهانة القضاء.

جاء في الصحيفة أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، ومنها اهانة القضاء.

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