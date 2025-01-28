الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

الدستورية تستكمل فعاليات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الأفريقية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تواصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم الثلاثاء، فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى أقيم الأثنين، وتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وعقبها مناقشة مفتوحة، بينما اليوم الثاني أستكمل رؤساء المحاكم لمقترحاتهم.

 

وقال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في أجتماع  الاثنين إن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية هو وليد استحقاق دستوري.

 

أضاف إسكندر، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية- أن القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الإفريقية كل الرعاية.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه تم استحداث منصة رقمية، من خلالها يتم تبادل الأحكام القضائية بين عدد من الدول الإفريقية.

 

وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.

 

كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.

 

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