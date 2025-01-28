جامعة الطفل تفتتح فعالياتها للعام الرابع على التوالي بالمركز القومي للبحوث

شهد المركز القومي للبحوث، انطلاق فعاليات "جامعة الطفل" للعام الرابع على التوالي، ويهدف هذا البرنامج، الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي، إلى تنمية قدرات الأطفال والشباب في مجال البحث العلمي والابتكار، واكتشاف الموهوبين منهم في سن مبكرة.

وأكد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، خلال حفل الافتتاح، على أهمية هذا البرنامج في نشر ثقافة البحث العلمي وربط البحث العلمي بخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن المركز يستضيف 120 طفلًا من مختلف محافظات الجمهورية، تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا، لتزويدهم بمعارف علمية متقدمة في مجالات مختلفة، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

فعاليات جامعة الطفل

وتشمل فعاليات جامعة الطفل مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش التدريبية التي يقدمها نخبة من العلماء والباحثين المصريين والأجانب. كما يتيح البرنامج للطلاب فرصة زيارة المعامل والمختبرات البحثية بالمركز، والتفاعل مع الباحثين والعلماء.

و أكد الدكتور ممدوح معوض على أهمية دور أكاديمية البحث العلمي في دعم مثل هذه البرامج التي تستهدف تنمية قدرات الشباب، مشيرًا إلى أن جامعة الطفل تعد نموذجًا يحتذى به في مجال التعليم غير التقليدي.

أهداف برنامج جامعة الطفل بالقومي للبحوث

ويهدف برنامج جامعة الطفل إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها: بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته وقدراته، وتشجيع الأطفال على الابتكار والإبداع، واكتشاف الموهوبين في العلوم والتكنولوجيا، وإعداد جيل جديد من العلماء والباحثين، وتعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي في التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن برنامج جامعة الطفل يعتبر أحد أهم البرامج التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي، ويحظى بدعم كبير من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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