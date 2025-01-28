البنك المركزى يسحب سيولة بقيمة 533 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

أجرى البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة 533.050 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 26 بنكًا، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية.

وتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

المركز المالي للبنوك يرتفع بقيمة 7 تريليونات جنيه خلال عام 2024

يشار إلى أن المركز المالي بالبنوك ارتفعت \بقيمة 6.986 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي عن وصول المركز المالي للبنوك إلى 21.187 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

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