الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو: مراجعة التشريعات تحكمها الظروف الاستثنائية

رئيس المحكمة الدستورية
رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو

قال القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو أن  المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، تتطلب المناقشة المستمرة.

وتحدث خلال كلمته في مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية عن تجربة إعلان الطوارئ في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19، وأكد أن الحقوق الأساسية للمواطنين  لم تمس خلال القرارات  التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة.

وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19 وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء منها: منع وحظر تعذيب أو إهانة المواطنين،و المساواة في الحقوق والحريات،و حرية الدين واعتناق الديانات المختلفة،و حرية ممارسة الشعائر الدينية.

يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.

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