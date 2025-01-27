روسيا تستعيد قرية في كورسك وتقصف مطارات أوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، استعادة قواتها لقرية في منطقة كورسك، وأن طائراتها التكتيكية قصفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، مشيرة إلى أن الخسائر البشرية في القوات الأوكرانية في محور كورسك تجاوزت 55 ألف عسكري أوكراني.

روسيا تستعيد قرية في كورسك وطائراتها تقصف مطارات أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن قواتها استعادت السيطرة على قرية نيكولاييفو-دارينو في منطقة كورسك بغرب روسيا من القوات الأوكرانية.

وتقاتل القوات الروسية لطرد القوات الأوكرانية من كورسك منذ السادس من أغسطس حين توغلت قوات كييف بشكل مفاجئ عبر الحدود داخل روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال العمليات الهجومية تمكنت من تحرير بلدة نيكولاييفو- داريينو، كما استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في شرق أوكرانيا.

وأضاف البيان أن نيران الضربات التكتيكية، والطيران، والمدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق عدة في كورسك ومقاطعة سومي.

روسيا تعلن استهداف قواتها الجوية والصاروخية لتجمعات القوات الأوكرانية

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها الجوية والصاروخية لتجمعات القوات الأوكرانية، على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، مشيرة إلى أنها حققت إصابات استراتيجية تضمنت مستودعات تخزين المسيرات والمطارات العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومحلات الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات الأوكرانية وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 149 منطقة".

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