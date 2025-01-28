انهيار جدار من الطابق الثالث عشر في برج سكني بالمنيا

شهدت مدينة المنيا حادث انهيار حائط من الطابق الثالث عشر في أحد الأبراج السكنية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات.

انهيار حائط من الطابق الثالث عشر في برج سكني بالمنيا دون إصابات

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار الحائط في حي شلبي بمدينة المنيا.

انهيار حائط من الطابق الثالث عشر في برج سكني بالمنيا

وعلى الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية في المنيا وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين سقوط الحائط دون أن يُسفر ذلك عن أي أضرار بشرية.

كما تم فرض كردون أمني حول العقار لضمان سلامة المارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق الحادث.

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