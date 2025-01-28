الجزيرة الأردني يعلن ضم لاعب بيراميدز السابق

أعلن نادي الجزيرة الأردني اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم عمرو مرعي تدعيما لصفوف الفريق خلال منافسات إياب بطولة دوري المحترفين التي تنطلق الشهر المقبل.

يذكر أن مرعي لعب لأندية بيراميدز والمصري البورسعيدي والنجم الساحلي التونسي.

ويعتبر مرعي المحترف الرابع في صفوف الجزيرة بعد مواطنه مصطفى معوض والفلسطينيين وجدي نبهان، ومحمد صندوقة.

وكان المقاولون العرب آخر محطات مرعي بالدوري المصري موسم 2023.



كان الجزيرة الذي يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة في بطولة الدوري، أعلن أمس تعاقده مع المدرب إسلام جلال لقيادة تدريبات الفريق.



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