بعد تألقها في مسلسل سراب، كل ما تريد معرفته عن دياموند بو عبود

تألقت الفنانة دياموند بو عبود في بمشاركتها في مسلسل “سراب” بدور “ريما” مع زوجها الفنان هاني عادل الذي يؤدي دور “نديم”، والذي لاقي اعجاب العديد من المشاهدين وتصدر محركات البحث في الساعات الاخيرة.

وبدأت الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود مسيرتها الفنية عام 2001 حيث شاركت في مسلسل عن صلاح الدين، ولتظهر بعد ذلك في عدة افلام ومسلسلات، منها فيلم دخان بلا نار، ومسلسل روبي بطولة أمير كرارة وسيرين عبد النور، وفيلم محمود حجيج طالع نازل

وكان أول دور بطولة لدياموند في فيلم “في سوريا” للمخرج البلجيكي فيليب فان ليو بالمشاركة مع الفنانة هيام عباس، هذا بالإضافة لفيلم أصحاب ولا أعز، ومسلسل بطلوع الروح.

والتفتت الأنظار للفنانة بعد أن حصلت على دور البطولة بفيلم “زياد دويري قضية رقم 23”، الذي عُرض بمهرجان البندقية السينمائي الدولي الرابع والسبعين، وتم اختيارها كأفضل ممثلة لبنانية لأفضل فيلم بلغة أجنبية، كما ترشح العمل للأوسكار في حفله التسعين.

مشاركة دياموند بو عبود مع هاني عادل بمسلسل سراب

وقالت الفنانة دياموند بو عبود في تصريحات صحفية أن مشاركتها مع الفنان هاني عادل في مسلسل “سراب” كانت صدفة، وأتي هذا بعد أن طلب مخرج العمل رقم هاتفها من زوجها ليتواصل معها أثناء زيارتها للبنان.

وأضافت بو عبود انها لم تلتقي بهاني عادل خلال أحداث المسلسل نهائيًا، مؤكدة على حبها لشخصية “نديم” التي قام بتجسيدها.

أسرار نجاح زواج هاني عادل ودياموند بو عبود

كشفت دياموند تفاصيل وأسرار نجاح علاقتها مع زوجها هاني عادل خلال أحد اللقائات التلفزيونية، وقالت إنهم متشابهين للغاية، كما أنها تثق في رأيه، وتعتمد عليه حتى في التفاصيل الصغيرة.

من جانبه أكد الفنان هاني عادل إن سر نجاح زواجهما، هو مشاركة التفاصيل الجميلة، والاستماع بالحياة سويًا.

مسلسل سراب

ومسلسل سراب هو عمل فني قصير مكون من ١٠ حلقات وسوف يتم عرضه عبر منصة TOD الرقمية، ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل الفنانة يسرا اللوزي ونجلاء بدر وإنجي المقدم وهاني عادل وأحمد وفيق وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، ويشهد المسلسل التعاون الأول بين اللوزي وخالد النبوي.

ومسلسل سراب تدور أحداثه حول عدد من العلاقات المعقدة ويدور حول الخيانة والحب التضحية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

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