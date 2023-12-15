الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

هاني عادل عن زواجه بالفنانة اللبنانية ديامان بو عبود: لقيت نفسي

هاني عادل وزوجته،
هاني عادل وزوجته، فيتو

تحدث الفنان هاني عادل عن زواجه وقصة تعرفه بالفنانة اللبنانية ديامان بو عبود مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم.

 

زواج هاني عادل

وقال الفنان هاني عادل: "الجواز ساعدني إني ألاقي نفسي وقابلت دايموند أبو عبود زوجتي في تصوير مسلسل السهام المارقة وكان في مشهد الإعدام وكانت خايفة من السكينة وأنا علمت الشخص اللي مفروض يذبحها يمشي السكينة إزاي على رقبتها"

وتابع: "وقابلتها بعد كدا بعد سنتين في مهرجان الجونة وقعدت اتكلم معاها لحد ٣ الفجر واستريحت لها وطلبت منها الجواز".

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النجم هاني عادل

وقد حل النجم هاني عادل ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم الخميس من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON.

وخلال اللقاء، كشف عادل أسرار آخر مشروعاته "الرجل الرمادي" والذي يتضمن مجموعة من الحفلات في أكثر من محافظة.

كما كشف عادل حقيقة انفصال أعضاء فرقة وسط البلد وسر غيابهم عن الساحة طوال الفترة الماضية.

وتحدث هاني عادل عن مشاركته فى فيلم عالمي بطولة النجم جاكي شان وجون سينا، كما تطرق إلى آخر مشروعاته الفنية.

 

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