الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

حبس 3 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات في 3 محافظات

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 تشكيلات عصابية بتهمة  سرقة رؤوس أغنام وسيارات وهواتف مواطنين  فى الغربية والإسماعيلية والإسكندرية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

جرائم سرقات رؤوس أغنام والسيارات وهواتف المواطنين 

 

في دائرة مديرية أمن الغربية؛ تم ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) بتهمة سرقة عدد من رؤوس الأغنام من داخل مزرعة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة طنطا واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (جميع رؤوس الأغنام المستولى عليها).

 


وفي الإسماعيلية؛ تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (فرد خرطوش– كمية من مخدر الهيروين – كمية من المفاتيح المصطنعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم   (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وتصرفهم فى المسروقات لدى (3 عملاء سيئى النية "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع.
 

وفي الإسكندرية؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل) تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب "الخطف".

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

 

 

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